Le cinéma de Solre le Château a son village de Noel sur 15 m2 dans le hall d'entrée

Philippe surveille de près les éventuels déraillements de ses 4 petits trains électriques qui traversent son village monté en un mois et demi. On y trouve des patinoires, une station de ski avec même un télésiège qui descend les différentes strates de son décor, mais il y a aussi un père Noel qui se prélasse dans un hamac entre 2 sapins, des chevaliers, et tout un tas de clins d’œil au 7° art comme ce Don Camillo, seule référence religieuse de son village, la reine des neiges et Olaf son fidèle bonhomme de neige, ou encore la maison des gendarmes à Saint-Tropez, et puis ce petit cinéma avec tapis rouge qui représente le Cinéma Rex.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Il fait aussi des petits clins d’œil locaux comme le personnage avec un bonnet de noël dans un jacuzzi censé représenté amicalement le maire de Solre le château ou encore le souffleur de verre de l'Avesnois.

Le passionné assume le côté décalé de son village

On est quand même dans une ville atypique, on a un clocher qui penche, on fait une foire aux huîtres à 300 kilomètres de la mer, faut continuer ! (rires)

Retomber en enfance et faire plaisir

Philippe récupère ses pièces dans les brocantes, chez les amis, la famille ou chez les habitants assure sa fille Estelle, "tout le monde met sa petite poussière, son petit truc".

En imaginant son village Philippe retombe en enfance de laquelle il n'est pas vraiment sorti s'amuse Estelle. Et en plus de s'amuser Philippe adore faire plaisir aux spectateurs de son cinéma, les petits mais aussi les plus âgés, "ce sont eux qui restent le plus longtemps" assure le passionné.

Tous les ans ses clients réclament donc le village assure Edmonde sa femme

C'est magique, ça fait rêver, on pense à autre chose, c'est du bonheur !

Et pour donner encore un peu plus de bonheur, Philippe va encore agrandir son village l'année prochaine.