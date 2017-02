Une séance de cinéma à l'aveugle à Nîmes

Ils étaient une centaine de spectateur ce jeudi à vivre l’expérience. Dans la salle de cinéma du Carré d'Art, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France à diffusé un film, sans image, qui retrace le parcours de l'association.

Pour fêter les 100 ans de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, les bénévoles de l'association ont invité les Nîmois à vivre une expérience inédite : un film sans images.

Devant la salle du Carré d'Art, au niveau -1, les bénévoles distribuent des masques. Impossible d'entrer, si vous ne portez pas le bandeau. L'objectif est de faire vivre la même expérience à tous les spectateurs.

Pas simple d'avoir des repères dans le noir total © Radio France

Tu peux vivre ce que je vis au quotidien comme ça

Dans le noir total, les spectateurs entrent en file indienne dans la salle, et s’installent face à l'écran. Une expérience déroutante pour le public. Valentine, une lycéenne est totalement déstabilisée " Je n'ai aucun repère, heureusement la personne à coté de moi m'aide et me rassure". La jeune fille parle de Maryline, une non-voyante qui l'aide à relativiser : "Tu peux vivre ce que je vis au quotidien comme ça".

Une fois le public installé, la scénariste Anne-Marie David lance le film. Mais aucune image ne s'affiche sur le fond blanc, seules les enceintes fonctionnent. Vivez les premières secondes du film ici :

Fermez les yeux et écoutez les premieres seconde du film. Partager le son sur : Copier

Pendant 52 min, les spectateurs écoutent religieusement le film. C'est l'histoire de Marie, une jeune fille qui perd la vue. Un récit qui touche bon nombre de personnes, puisque qu'une fois la séance terminée, quelques larmes coulent sur les joues.

Une fois la séance terminée, le débat commence. © Maxppp -

Si vous souhaitez vivre l’expérience, la fondation propose un concert "sous bandeau" au bar du théâtre de Nîmes, le samedi 11 mars, et c'est gratuit.