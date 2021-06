Le Claquos de Saint-Ouen, le Pavé des Puces... découvrez les premiers fromages produits en Seine-Saint-Denis

C'est le premier producteur de fromage du 93 ! Xavier Hugol-Gential a décidé d'ouvrir un atelier de fabrication de fromages et de yaourts dans sa ville, à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Il a même déjà produit deux fromages "signature" : le Claquos de Saint-Ouen et le Pavé des Puces.

Il a décidé de tout plaquer en février 2020. À l'époque, Xavier Hugol-Gential travaillait dans le marketing "pour une grosse boîte américaine". L'idée de se lancer dans la production de fromages lui trottait dans la tête depuis un bon moment. Mais il profite finalement d'un plan de licenciement économique dans son entreprise, l'année dernière, pour prendre un nouveau départ et financer une formation.

Du marketing à la production de fromages

"J'ai passé un an à me former en allant dans le Cantal à Aurillac, à l'école nationale de l'industrie laitière et en faisant des stages en Normandie", raconte ce trentenaire. Il en profite aussi pour créer la page Instagram 1 jour, 1 fromage pour tester et faire découvrir une palette entière de fromages. "J'ai dû en gouter 150 en un an !", explique-t-il en souriant.

Finalement, cette année de formation lui permet de concevoir deux fromages "signature", imaginés comme un hommage à la ville de Saint-Ouen, où il habite depuis 2017. "Le premier, c'est le Claquos de Saint-Ouen qui est un camembert revisité avec une belle croûte fleurie, bien blanche et un un goût puissant. Le deuxième c'est le Pavé des Puces, à la croûte légèrement orangée qui fait penser à la patine d'un vieux meuble, ça fait le lien avec le marché des Puces".

Le Pavé des Puces et le Claquos de Saint-Ouen, les deux fromages "signature" imaginés par Xavier Hugol-Gential © Radio France - Hajera Mohammad

Ouverture de l'atelier-boutique début septembre

Coût de ces deux productions : 6,90 euros la pièce. Les fromages seront en vente dans l'atelier-boutique baptisé "Fromaville" qui ouvrira début septembre, au 10 rue des Bateliers dans le quartier des Docks. Le local de 105 mètres carrés, loué par la Semiso (bailleur social de la ville de Saint-Ouen), accueillera également un espace pour organiser des ateliers pédagogiques proposés au public. Le patron espère embaucher un salarié dès l'ouverture.

Pour le soutenir dans son projet, Xavier Hugol-Gential a lancé une campagne de financement en ligne avec l'objectif de 15.000 euros à atteindre. Plus de 8.000 euros ont déjà été récoltés à ce jour.

"Je vais être le seul producteur de fromage du 93" - Xavier Hugol-Gential, fondateur de Fromaville

Le premier producteur de fromage du 93

Tous les produits vendus sur place seront "bio et à base de lait cru", fabriqués de manière artisanale et locale, insiste Xavier Hugol-Gential. "Aujourd'hui, la production est surtout industralisée avec une mauvaise empreinte carbone, là l'enjeu c'est de tout faire dans un rayon de 100 km. Je vais chercher mon lait chez deux éleveurs qui sont dans ce rayon et je ramène le lait dans mon atelier, je le transforme et je vends les produits uniquement en région parisienne".

"Tout se passe dans un rayon de 100 kilomètres"- Xavier Hugol-Gential, fondateur de Fromaville

Des arguments qui font mouche, semble-t-il. Plusieurs fromagers lui ont déjà passé commande tout comme des habitants de Saint-Ouen, emballés par le projet. "J'ai déjà 300 fromages vendus en pré-commande", confirme le nouveau producteur qui compte bien surfer sur l'étiquette "93" pour se vendre. "Comme je serai le seul producteur du 93, c'est clairement quelque chose que je vais mettre en avant dans ma communication. C'est amusant mais c'est aussi une fierté je pense pour les habitants de pouvoir goûter un fromage qui est produit ici".