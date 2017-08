Le clash des régions : la parodie de la chanson "Despacito" venue de Savoie atteint le million de vues !

"Despacito", le clip incontournable de l'été signé Luis Fonsi et Daddy Yankee, a pulvérisé les scores cet été. Plus de trois milliards de vues sur Youtube, un record. Un Savoyard et un Alsacien en ont fait une parodie au début de l'été. Gros buzz sur Facebook qui a passé la barre du million de vues.

1 069 451 vues le 8 août au matin sur Facebook. Mike Ruiz, le Savoyard, et Sepi, l'Alsacien ont réussi leur coup en reprenant le tube de l'été "Despacito".

"La tomme et les plus belles stations de ski"

Rythme entraînant et belle promotion pour nos Pays de Savoie : le Génépi, la raclette, le diot... Tout y passe. Alsace ou Savoie ? Quel est le vainqueur ?