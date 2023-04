Le classement des villes en Île-de-France où il fait bon vivre avec son chien !

Les Hauts-de-France et la Méditerranée en tête du classement !

En effet, cette année, c’est Lille qui décroche la première place du palmarès des villes de plus de 100 000 habitants où il fait bon vivre avec son chien ! Avec une note moyenne de 18 sur 20 (contre 15,9 l’an dernier), elle crée l’exploit de détrôner Nice, tenante du titre des deux précédentes éditions. Les niçois se retrouvent à la deuxième place, juste devant Montpellier qui chute également d'une place.

ⓘ Publicité

4 communes d'Île-de-France au dessus de la moyenne.

La première ville de notre région à apparaître dans ce classement est Boulogne-Billancourt, bien qu'élue par les auditeurs de France Bleu Paris "Commune où il fait bon vivre", pour les toutous, elle occupe seulement la 15e place, avec une note moyenne de 12,3 sur 20 et 4 places de perdues par rapport au classement de l'an dernier.

La ville de Paris se retrouve cette année entre Saint-Etienne et Annecy à la 18e place (contre 24e l'an passé). A noter la jolie note de 18,2 attribuée à la capitale en matière d'accessibilité avec le nombre de cani parcs.

Un peu plus bas dans le tableau on note la jolie performance de Saint-Denis qui gagne 16 places passant de la 40e à la 24e ville où fait bon vivre avec un chien. A l'inverse Montreuil perd 12 places et se retrouve 26e.

Enfin, bien qu'ayant gagné 2 places en un an, Argenteuil stagne en queue tableau à la 37e place, juste devant Rouen, avec une moyenne de 7,6 sur 20. Parmi les notes qui ont tiré la ville vers le bas, celle attribué à la catégorie "chat libre" (comprenez, le nombre de chats se baladant dans les rues) : un zéro pointé !

Une photo de chien mignon, ça fait toujours bien dans l'article ! © Getty - NATASHA SIOSS

Quels ont été les critères pour réaliser cette enquête ?

Pour établir ce classement des 42 villes de plus de 100 000 habitants en France la rédaction de 30 Millions d'amis recense et collecte une multitude d'informations autour de :

- L'accessibilité (aux espaces verts, aux aires d'ébats et aux transports),

- La propreté (équipements comme les sacs et canisites couplés aux outils de nettoyage),

- La sensibilisation et l'engagement (éducation canine, prévention morsures auprès des enfants, fête de l'animal, campagnes de stérilisation, choix du système de fourrière, cimetière animalier),

- La médiation (élu délégué à l'animal en ville, antenne maltraitance animale, gestion des conflits de voisinage lié au chien, sensibilisation auprès des sans-abris, prévention auprès des facteurs).

En résumé ...

1 - Lille (18/20)

2 - Nice (17,4/20)

3 - Montpellier (17,3/20)

4 - Grenoble (15,3/20)

5 - Bordeaux (14,9/20)

...

15 - Boulogne-Billancourt (12,3/20)

18 - Paris (11,7/20)

24 - Saint-Denis (10,9/20)

26 - Montreuil (10,4/20)

37 - Argenteuil (7,6/20)

Retrouvez le dossier complet de la 8e édition du Palmarès des villes de plus de 100 000 habitants où il fait bon vivre dans le numéro de 30 Millions d’amis du mois de mai, en kiosque dès le 28 avril.