Une cinquantaine de personnes a participé ce dimanche 23 septembre au tournage d'un clip dans les rues d'Albi, et pas n'importe lequel : il s'agit de mettre en images l'hymne officiel du 2e championnat du monde du pull moche, qui aura lieu le 1er décembre.

Albi, France

Il fait 32 degrés, et pourtant, ils n'ont pas hésité à mouiller le maillot... et à enfiler leur plus beau pull moche ! Dans le vieux centre d'Albi, les inconditionnels du championnat du pull moche n'auraient raté ça pour rien au monde.

Les champions du Monde en titre du pull moche ont répondu à l'appel lancé sur Facebook pour le tournage du clip © Radio France - Nolwenn Quioc

"S'il avait fallu faire un concours du bikini moche au mois de décembre, je l'aurais fait ! C'est rare les occasions de s'amuser sans se prendre la tête" s'exclame une participante.

Mouche (au milieu) discute avec des figurantes en attendant le début du tournage © Radio France - Nolwenn Quioc

Un hymne sans prétention

C'est Mouche, ancien chanteur du groupe "Les Fascagats", connu pour la chanson "Le cochon dans le maïs", qui est à l'origine de ce clip avec un groupe d'amis. L'artiste "boucher-charcutier" comme il le dit dans la chanson, a voulu composer un hymne "sans prétention, juste pour rigoler".

Mouche et Miss Vintage 2017 font leur entrée dans le clip à bord d'une Dauphine rose © Radio France - Nolwenn Quioc

Le tournage du clip, qui a duré une heure, a donné chaud aux participants en pull © Radio France - Nolwenn Quioc

Dans le clip, qui devrait sortir à la mi-octobre, on le verra descendre d'une dauphine, un petit chien dans une main, Nanou, Miss Vintage 2017, dans l'autre, avant d'être rejoint par des dizaines de personnes, sur l'air de "Qu'il est moche mon pull, mais qu'il est beau!". Et bien évidemment, tout le monde est vêtu de son pull le plus moche, même le chien.

Le plus grand pull moche du monde

Voilà qui devrait une nouvelle fois créer le buzz autour du salon Vintage Christmas d'Albi, qui se tient du 30 novembre au 2 décembre prochain. Le championnat du monde, lui, a lieu le 1er décembre. Et cette année, un défi est en préparation : deux clubs de tricoteuses sont en pleine confection du plus grand pull moche du monde. Un rassemblement de pullmochiens et de pullmochiennes devrait également avoir lieu dans le centre d'Albi à l'occasion du salon.