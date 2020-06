Le Clos Roquine bientôt sur les marchés

Connaissez-vous le Clos Roquine ? En fait, il s’agit d’un vin et vous pourrez le trouver à partir du 10 juillet sur les marchés de Provence et dans certaines moyennes surfaces. Un Belge s’est lancé dans cette aventure.

L’idée de créer ce produit, en hommage au professeur marseillais Didier Raoult et au médicament qu’il promeut dans la lutte contre le coronavirus, la chloroquine, vient d’un belge. Gérard Lambert est un ancien directeur de la grande distribution. Depuis la Belgique et par téléphone à cause du confinement, il s’est lancé dans cette aventure.

Dans quelques jours, les Marseillais et les Provençaux pourront goûter le Clos Roquine en rosé, rouge et blanc. C’est un vin du sud-ouest, frais, couleur fraise pour le rosé. La bouteille sera vendue aux alentours de 6,50 euros.

Gérard Lambert souhaite trouver un partenariat avec une fondation, une association, pour récolter des fonds avec la vente de son vin. Il a réalisé un sondage Facebook, il a reçu plusieurs milliers de réponses et un accueil très favorable notamment de la part des Marseillais, pour certains très attachés au professeur Didier Raoult (il n’a pas encore goûté ce vin).

Pour l’instant, pas de distribution en grandes surfaces, mais principalement sur les marchés. Gérard Lambert a déposé sa marque dans le monde entier, pas question pour lui de se faire piquer l’idée.

(À consommer et à apprécier avec modération.)