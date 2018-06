Pyrénées-Atlantiques, France

L'US Castetis-Gouze a de l'ambition pour la saison prochaine. Le petit club béarnais a rédigé un contrat de 8 pages, envoyé en recommandé à l'avocat du joueur français Hatem Ben Arfa, dont le PSG se sépare.

Le club s’engage à aimer le joueur et à lui apporter tout l’amour dont il a manqué au Paris Saint Germain. Il s’engage aussi à lui répéter tous les jours qu’il est le meilleur, qu’il va y arriver, qu’il n’a pas raté sa carrière, et à terminer chaque entraînement par un câlin et une séance de sophrologie - Extrait du contrat envoyé à Hatem Ben-Arfa

L'US Castetis lui propose 800 euros brut par mois, un deux-pièces de fonction à la maison paroissiale. Et surtout le club s'engage "à lui donner tout l'amour dont il a manqué au Paris Saint-Germain et à lui répéter qu'il est le meilleur, qu'il n'a pas raté sa carrière et à terminer chaque entrainement par un câlin".

Bien sûr, ça fait sourire. Mais au delà de la blague, le club espère attirer l'attention des professionnels, et peut-être faire venir un jour Ben Arfa ou un autre joueur à la rencontre des joueurs du dimanche en Béarn.

Benoit Crabos, ambassadeur de l'US Castetis-Gouze Copier

Vous pouvez consulter l'intégralité du contrat proposé par l'US Castetis-Gouze à Hatem Ben Arfa en cliquant ici.