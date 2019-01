Le club de football amateur de Bavilliers lance son album Panini

Bavilliers, France

Emir Arslan, joueur dans l'équipe U11 de Bavilliers, Alexandre Tassier, joueur de l'équipe Senior ou encore Jacques Enrietto, responsable de l'équipe Foot Loisirs de Bavilliers ont désormais une vignette Panini à leur effigie. En effet le club de football amateur du Territoire de Belfort a crée mi-décembre son propre album Panini : on y retrouve les photos de plus de 300 joueurs et membres de l'association, imprimés sur papier glacé vert et jaune, des couleurs de l'AS Bavilliers. Comme pour les albums de Ligue 1 et de Ligue 2 de Football, il faut tenter de rassembler les vignettes pour constituer son album.

Les premières cartes s'échangent déjà

Lubin, joueur de 12 ans et qui évolue dans l'équipe U13 de Bavilliers, est un peu géné de voir sa frimousse sur une vignette : "on dirait que je fais un sourire un peu bizarre sur ma photo, un sourire un peu forcé". Son camarade de jeu, Noé, n'en revient pas "ça fait vraiment bizarre, ça choque un peu parce que normalement ce sont les professionnels qui ont ça."

L'échange des vignettes a déjà commencé selon Frédéric, père de Lubin, joueur de l'équipe U13 de l'AS Bavilliers : "Même nous, les adultes, on s'y met. C'est très sympa. On retombe en enfance, quand on faisait l'album Panini de l'époque, quand on appelait ça Division 1 et pas Ligue 1". Noé, joueur également dans l'équipe U13, explique qu'il lui manque des "U11, des U13, des U15, des U18, des Seniors" du nom des différentes équipes du club.

L'album Panini, pour promouvoir le lien social

Le président du club de l'AS Bavilliers Jean Busser précise qu'un album Panini à l'effigie du club avait déjà été réalisé deux ans auparavant : "On n'a aucune prétention, nous restons un club amateur, mais c'est original et très bénéfique pour la cohésion du club. On a 350 licenciés, l'objectif c'est de mettre un visage, un nom sur tous ceux qui incarnent l'association. L'autre intérêt c'est d'inciter les gens à se rencontrer pour faire des échanges, à faire connaissance. Il y a beaucoup d'engouement de la part des jeunes, mais aussi des parents : on remarque que les parents se retrouvent le mercredi pour s'échanger les vignettes. Chacun prend conscience qu’il fait partie d’une grande famille : la famille de l’ASB".

Les photos et la conception de l'album Panini ont été réalisés par un professionnel. Le coût de l'opération est supporté par le club et les sponsors de l'AS Bavilliers. Un album a été remis à chaque joueur et membre du club. Les vignettes sont ensuite vendues au bureau-tabac et au Super U de la commune, au prix d'un euro le lot de 8 vignettes. La première personne qui réussit à réunir toutes les vignettes gagne un maillot à l'effigie du club.