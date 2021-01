Le club de football d'Ambazac lance une équipe sur le jeu vidéo FIFA 21, une première dans le Limousin

Le club d'Ambazac a retrouvé les terrains de football ce lundi soir. Un retour en ligne. Dans un championnat national, 11 joueurs accompagnés par des remplaçants et un entraîneur représentent le club haut-viennois. Chacun joue à son poste comme dans un vrai match. Parmi ces joueurs il y a Navdar, le numéro 10. "Je joue aussi avec le 10 sur les vrais terrains", sourit le jeune homme. Celui qu'on surnomme le "Zizou" fait des merveilles une manette en main.

Son survêtement d'Ambazac sur les épaules, il porte son équipe en ligne avec la même rigueur que sur les terrains. Il trouve de nombreux points communs entre les deux sports : "C'est pareil. On joue avec un joueur sur le terrain. Comme dans la vraie vie, il faut savoir garder notre poste. Si on fait une erreur on le paye cash. Il faut rester solidaire et bien écouter les consignes du capitaine et du coach."

Le coach Chris donne ses consigne à distance via un casque à l'ensemble de ses joueurs. © Radio France - Thomas Vinclair

Rendre le club plus attractif

Le coach, c'est Chris. Il a sélectionné et gère ses joueurs. Tous sont connectés grâce à des casques avec des micros. "C'est plus difficile de coacher en ligne", explique Chris Ferreira l’entraîneur de l'Ambazac E-sport.

Il a une formation pour entraîner sur les terrains et il est aujourd'hui à entraîneur en ligne. "J'ai formé l'équipe. C'est un peu plus compliqué parfois de donner des consignes car c'est un jeu vidéo. On est là surtout pour s'amuser. Mais aujourd'hui tous les joueurs me font confiance, on travaille sérieusement." Chaque semaine, les joueurs s'entraînent et jouent des matchs de championnat. Le rythme est soutenu.

11 joueurs forment l'équipe type de l'Ambazac E-sport. © Radio France - Thomas Vinclair

C'est Kevin Bonnaud, le jeune président du club d'Ambazac qui a eu l'idée de créer cette équipe en deux mois. L’entraîneur et les joueurs ont signé un contrat avec le club d'Ambazac pour l'ensemble des matchs d'une saison (environ 20 rencontres). L'idée était de rester présent malgré le report des matchs sur le vrai terrain : "J'ai voulu donner un coup de jeune au club. Avec ce club E-Sport, on parle toujours d'Ambazac. Peut-être que l'on va attirer de nouveaux joueurs au club avec cette exposition inédite dans l'ex-Limousin."

Vous pouvez suivre les matchs de l'Ambazac E-Sport sur la page Facebook du club.