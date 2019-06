Le club sportif des cheminots du Mans fête ses 100 ans

Le club va fêter ses 100 ans ce samedi. Il compte aujourd'hui 900 adhérents et seulement 25% de cheminots. Il propose une quinzaine d'activités et compte trois hectares d'installations dont un gymnase, et deux terrains de foot, avenue de Bretagne au Mans.

Le Mans, France

Le club sportif des cheminots du Mans fête ses cent ans ce samedi. Des démonstrations seront proposées au grand public ce samedi de 14h00 à 18h00. Ce club compte aujourd'hui 900 adhérents et propose une quinzaine de disciplines (foot, basket, hand, tennis, mais aussi badminton, boxe, et kin-ball...).

Un club ouvert à tous.

Les cheminots ou enfants de cheminots sont même en minorité : ils représentent seulement 25 % des licenciés.

Le gymnase du club sportif des cheminots du Mans © Radio France - Christelle Caillot

De la pelote basque au Mans !

Le club s'est installé en 1919 près des ateliers de la SNCF, avenue de Bretagne. Bombardé pendant la seconde guerre, il a été entièrement reconstruit par la SNCF. Il compte aujourd'hui 900 adhérents et dispose de trois hectares d'installation. Il y a un gymnase, deux terrains de foot, deux de tennis, ou encore une salle de boxe et de fitness. Il propose une quinzaine d'activités (foot, hand, basket, mais aussi tennis, boxe et kin-ball). Et dans son histoire, il a connu des sports improbables : "on a eu en 1951, une section pelote basque" souligne Alain Lemercier, le président du club. "Un cheminot d'origine basque a été muté au Mans, et il a voulu initié les manceaux à ce sport. Ça a duré dix ans. Aujourd'hui, on a encore le fronton de la façade du gymnase avec le mur de la pelote basque encore visible".

La façade du gymnase du club avec les lignes blanches pour faire de la pelote basque © Radio France - Christelle Caillot

Je regrette qu'il n'y ait pas plus de cheminots au club

"Aujourd'hui, c'est simple, on a seulement 25% de cheminots" poursuit Alain Lemercier, le président du club. "C'est regrettable, parce que déjà ça veut dire qu'il y a moins de cheminots et puis, il faut savoir aussi que c'est en grande partie la SNCF qui entretient le site et les cheminots qui cotisent pour avoir ces activités sportives. À l'arrivée, tout le monde paye sa cotisation au même prix, cheminot ou non. C'est un état d'esprit ce club. Et dans mes 40 années de membre, ce qui m'a fait plaisir c'est que l'on a pu dans les années 80, organiser un tournoi de football inter-services au sein de la SNCF. Ça a permis de faire des rapprochements entre tous les services et ça a duré dix ans".

La salle de boxe du club sportif des cheminots du Mans © Radio France - Christelle Caillot

Le prix de l'adhésion au club va de 40 à 150 euros selon les disciplines.