Mardi, le premier "bar à chats" de Marseille a ouvert sur le boulevard Vauban, proposant à l'adoption 6 chats recueillis dans les rues. En moins d'une semaine, deux demandes d'adoption ont été déposées, et le "Coin des chats'mis" ne désemplit pas.

Marseille, France

"Au Coin des chats'mis", premier bar à chats de Marseille, a ouvert ce mardi 16 janvier. Le succès à l'ouverture est tel que Éléonore, la propriétaire des lieux, a dû limiter les réservations.

La tendance du bar à chat est venue du Japon, où les personnes stressées vont faire le plein de ronrons pour se détendre. C'est le premier établissement de ce genre à Marseille.

L'établissement, café/salon de thé décontracté, propose un menu vegan pour le service du midi.

Les six chats présents dans le café ont été recueillis dans les rues par l'association des Arts et des Chats de la Ciotat, et sont proposés à l'adoption. Entre deux cafés, vous pouvez déposer une demande, qui sera ensuite transmise à l'association.

En moins d'une semaine d’existence, deux demandes d'adoptions ont déjà été déposées. Les chats admis dans leurs nouvelles familles feront place à de nouveaux félins.