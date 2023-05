Le collège Bichat de Lunéville fabrique une Formule 1 miniature pour devenir champion de France

Son nom ? La "Coccispeed". Sa vitesse ? 18 mètres en 2,4 secondes, soit 27km/h. C'est elle qui représentera la Lorraine lors de la finale des "Courses en cours" à Paris ce mercredi 31 mai. Elle est confectionnée depuis octobre par des élèves de 4ème et 3ème du collège Bichat de Lunéville. Il y a quelques semaines, cette voiture a remporté haut la main la finale académique, lui permettant d'obtenir son ticket pour la finale. "On va essayer d'aller encore plus vite car le niveau sera élevé", confie Paulin, l'un des créateurs de la voiture.

ⓘ Publicité

L'équipe qualifiée pour la finale © Radio France - Arthur Blanc

Pendant tous ces mois, les élèves n'ont pas chômé, de la confection de la carrosserie à la programmation. Il a même fallu trouver des sponsors pour financer le bolide. "On a contacté des sponsors, envoyé des flyers dans toute la ville", explique Paulin. A terme : 300 euros ont été collectés et un garage s'est même occupé de la peinture de la carrosserie.

Le prix obtenu lors de la finale régionale à Metz © Radio France - Arthur Blanc

Reste maintenant à gagner lors de la finale. "Bien sûr on aimerait monter sur le podium", sourit Nicolas Depres, l'un des professeurs qui a encadré cette année de travail. "Mais on va aussi profiter de Paris, essayer de visiter un peu la Tour Eiffel, certains élèves n'y sont jamais allés." Un beau programme donc sans oublier qu'en plus de la course, les élèves devront réaliser une prestation parfaite : un oral est prévu pour présenter la voiture et un stand doit être décoré pour la finale. Des paramètres qui compteront aussi au moment de départager la trentaine de participants à cet événement.