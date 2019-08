Le Commerce du Portalas à Puget-sur-Durance dans le Luberon ; un café-restaurant, une épicerie ou un salon de coiffure ?

Réponse : les trois et même plus si on ajoute dépôt de pain et de journaux pour ce commerce créé de toute pièce il y près de deux ans en même temps que la mairie, la place et son grand platane ainsi que sa fontaine pour créer un vrai centre de village