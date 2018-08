Indre, France

"Depuis quelques jours, un compte Facebook se fait passer pour celui des Bodin's et vous propose de gagner des Iphones... c'est une arnaque !", indiquent sur leur vraie page facebook, Maria, 87 ans, alias Vincent Dubois, et son fils Christian, 50 ans, alias Jean-Christian Fraiscinet, le duo comique originaire de la région Centre.

Une seule et unique page officielle

Les deux humoristes se sont fait "voler" leurs personnages par un internaute mal intentionné. Le faux compte est intitulé "Less Bodins (mika et naoning)" et promet d'offrir des téléphones portables aux utilisateurs. Contacté par France Bleu, le duo comique confirme avoir été victime d'une arnaque et invite ses fans "à être vigilants".

Les Bodin's rappellent que "la seule et unique page officielle des Bodin's sur Facebook est celle-ci", comme l'indique le petit symbole "Page vérifiée", une petite encoche blanche dans un rond bleu. Les Bodin's demandent à leurs fans de signaler auprès de Facebook l'URL du faux compte afin que ce dernier soit supprimé.