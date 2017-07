Le compte parodique de Jean Lassalle fait le buzz sur facebook

Le compte facebook parodique de Jean Lassalle a plus de 35 000 abonnés. Nous avons rencontré les deux béarnais qui se cachent derrière la page.

Vous avez peut-être vu passer sur facebook une page "Jean Lassalle 2017" pendant la campagne présidentielle. Elle a depuis été renommée "Jean Lassalle 2022". Il s'agit d'un compte parodique, avec des photos-montages, des petites phrases choc.

On est son plus grand fan-club - Pierre et Marc, les créateurs du compte Jean Lassalle 2022

Ce compte, parodique on le répète, a près de 35 000 abonnés. Il est tenu par deux béarnais, Pierre et Marc. On ne vous en dira pas plus sur eux, ils tiennent à garder l'anonymat.

Tout a commencé en 2014, quand ils ont commencé à imaginer ce que ce serait si Jean Lassalle était candidat à la présidentielle. Puis leur modèle les a rattrapé, en déclarant sa candidature. Mais pas question d'arrêter raconte Pierre : "on s'est posé la question, mais s'est dit que c'était contre nos principes. Parce que nous on rigolait bien! On avait peur, parce qu'on utilise son identité, il pourrait dire quelque chose. Et puis on s'est dit que nos publications étaient suffisamment claires pour comprendre qu'il s'agissait d'un compte satyrique. Mais on a des messages marrants, certains en deviennent flippants. Une personne nous a envoyé son casier judiciaire quand même, en nous disant qu'elle voulait connaître l'avis de Jean Lassalle. Et puis au fur et à mesure que la campagne avançait, on a vu qu'on n'avait plus besoin de nous pour faire rire. On s'est senti un peu délaissés! Il nous a piqué notre job, c'est dommage".

La réponse automatique de la messagerie privée du compte parodique de Jean Lassalle - Jean Lassalle 2022

Marc a lui essayé de savoir si Jean Lassalle avait vu la page. Il l'a croisé sur un marché pendant la campagne, et lui en a touché deux mots, sans bien sûr révéler qu'il tenait le compte. "Aux dernières nouvelles, il est au courant. Et s'il n'a rien dit, c'est qu'il n'y a pas de problème! Donc on s'est dit qu'on pouvait continuer. On a d'ailleurs lancé le mouvement En tracteur! qui reprend le mouvement En marche! d'Emmanuel Macron. On s'est dit en tracteur, ça va plus vite, et peut-être qu'il battra Macron en 2022" raconte-t-il en rigolant. Et on espère vraiment qu'il va se présenter en 2022!"