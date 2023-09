Le comté servi à Charles III et Camilla provient de la fruitière de Valoreille-Fleurey (Doubs)

Quelle joie pour la fruitière de Valoreille-Fleurey dans le Doubs ! Son comté, réalisé à partir du lait de 17 producteurs des communes de Valoreille, Les Terres de Chaux et Fleurey, est celui qui sera servi mercredi 20 septembre lors de la réception du roi Charles III et de la reine Camilla à Versailles. Un repas réunissant environ 180 personnes, dont le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron.

ⓘ Publicité

Ce comté est un fromage réalisé en octobre 2020 dans la fruitière de Valoreille-Fleurey. Il sera servi mercredi soir selon un affinage d'environ 35 mois. "Un fromage d'exception", soulignent les fromageries Marcel Petite, affineurs de ce comté.

Simon Loizon, maître-fromager de la fruitière de Valoreille-Fleurey, est celui qui a confectionné le comté que dégusteront mercredi soir le roi Charles III et la reine Camilla. © Radio France - Claude Bruillot

"Un comté qui s'apparente à un cognac ou un cigare"

"Si l'on fait l'analogie avec le vin, on est avec un fromage qui est un très grand cru", se réjouit Laurent Frieh, directeur général des fromageries Marcel Petite . Un comté qui existe en très petite quantité. Et pour cause : sur les 250 mille meules de comté affinées dans les caves Petite, ce comté qui sera dégusté par le roi Charles III fait partie d'une petite population de 300 fromages.

C'est la raison pour laquelle la maison Antony , située en Alsace, qui a envoyé ce fromage à l'Elysée, en a sélectionné uniquement 5 kilos et demi. Ce qui représente environ 25 grammes par convive - 180 personnes doivent participer à ce repas d'Etat mercredi soir au château de Versailles.

À lire aussi Visite de Charles III à Paris et Versailles : les perturbations attendues

Ce sont des fromages "qui s'inscrivent dans un mode de consommation différent" d'un comté jeune. "C'est vraiment un fromage de dégustation", précise Laurent Frieh, "qui s'apparente à un cognac ou un cigare".

Fierté et confiance prédominent avant le repas de mercredi

Simon Loizon, fromager à la fruitière de Valoreille-Fleurey, n'était pas au courant que son fromage a été choisi pour être dans l'assiette du roi d'Angleterre mercredi soir. Alors quand France Bleu Besançon lui apprend la bonne nouvelle : "Premièrement, j'ai un sentiment de fierté forcément !"

"On est toujours fiers que notre produit soit dégusté et apprécié par nos proches, par les producteurs, les affineurs. Mais là, il y a un petit plus", sourit Simon Loizon, "celui des tables royale et présidentielle". On pourrait croire que 24 heures avant le repas le fromager serait inquiet. "Pas d'appréhension parce qu'on travaille avec notre affineur et on sait qu'en amont la fromagerie Marcel Petite a sélectionné le fromage avec assez de soins."

Le fromage selon Simon Loizon devrait plaire aux convives, "apprécié à sa juste valeur". Enfin, si le fromager devait donner un conseil au roi Charles III pour déguster ce comté ce serait : "Ca se consomme à bonne température." L'essentiel, c'est un bon pain et un bon vin. "Pourquoi pas un petit verre de Jura blanc !"