Le concours des pulls moches de Noël de retour dans le Morbihan

L'école St-Joseph d'Elven (Morbihan) fait le buzz avec son concours de pulls moches de Noël. Ce 23 et 24 novembre, elle organise son traditionnel marché de Noël et après le succès de la précédente édition du Concours du plus beau pull moche de Noël de Bretagne, elle relance l’événement cette année.

Elven, France

L'année dernière 250.000 personnes avaient été touchées par l’événement Facebook. Le Concours du plus beau pull moche de Noël de Bretagne a fait rayonner l'école St-Joseph d'Elven bien au-delà de la région. La nouvelle édition du marché de Noël est organisée ce weekend, les 23 et 24 novembre, dans cette commune près de Vannes. Evidemment, le concours du Pull moche de Noël est de retour ! Il vient s'ajouter aux nombreuses activités : mini-ferme, manège, poney, ...

Tricotés main ou achetés, les pulls de Noël rivalisent de créativité. - Facebook

Des cadeaux "joliment moches" pour les gagnants du concours

Ronan Lessard, le directeur de l'école, explique : "Un pull moche est un pull customisé, décoré, tout ce qui vous passe par la tête, avec des couleurs de Noël, du rouge, du vert... ça donne des portraits assez sympathiques!"

Le concept est très simple, il faut poster vos photos sur la page Facebook Concours du plus beau pull moche de Noël de Bretagne. "On en a déjà reçu une bonne cinquantaine, explique le directeur de l'école, on en attend encore beaucoup... L'année dernière, des gens qui habitent à coté de la Russie nous on envoyé des images, et l'une des gagnantes venait de Brest! Elle remet son titre en jeu, elle a tricoté trois nouveaux pulls pour le concours de cette année!"

Plusieurs catégories sont recensées : commerçants, individuels, groupes... "On offrira des cadeaux joliment moches à ceux qui auront gagné notre fameux concours", poursuit Ronan Lessard.

Des photos, en solo ou en équipe, avec pulls moches de Noël évidement ! - Facebook

Un gagnant d'Elven invité au Championnat du monde des pulls de Noël

Cette année, un championnat du monde des pulls moches de Noël à Albi, le 30 novembre et 1er décembre, et l'un des gagnants du championnat de Bretagne sera automatiquement qualifié pour le championnat du monde.

A noter aussi qu'à l'occasion du marché de Noël, Lili Cros et Thierry Chazelle donneront plusieurs spectacles à Elven ce week-end... Habillés en pull moches de Noel évidement !