Le concours du "plus beau pull moche de Noël" au collège de l'Europe à Bourg-de-Péage

Ce vendredi, veille des vacances de fin d'année, c'est la journée internationale des pulls de Noël ! A Bourg-de-Péage dans la Drôme, les élèves du collège de l'Europe ont pris un peu d'avance en organisant jeudi leur concours du "plus beau pull moche de Noël". Etaient autorisés pour la journée les pulls les plus extravagants, les déguisements, voire les pyjamas... une règle : une tenue festive et originale.

Les membres du CVC, comité de la vie collégienne, ont organisé le concours du "plus beau pull moche de Noël" © Radio France - Damien Triomphe

Le rendez-vous pour les photos et le vote était donné au self, sur le temps de pause de midi. On croisait entre les tables le CPE du collège, Wilfrid Leforestier, chapeau à fleur et guirlande de Noël autour du cou. "Je montre l'exemple ! On est un peu austère à certains moments... là, ça fait du bien, on a aussi besoin de sourire. C'est une parenthèse amusante qui est nécessaire je pense" estime-t-il.

Mme King, prof d'anglais, et Victoria, la gagnante du concours ! © Radio France - Damien Triomphe

Certaines sont venues en pyjama ! Mais pas n'importe lequel : pyjama-nounours et pyjama-licorne © Radio France - Damien Triomphe

Alors, qui a gagné le concours et remporté les chocolats ? Victoria King, élève de 3e.

A sa suite : Olivier Pernet en 3e également, Pauline Sentier puis Ange-Pascal Brossard, en 5e, suivis par deux élèves de 6e, Théa Louise et Linette Taurelle-Picot.