Après une année "moche", pas question pour l'association des parents d'élèves de l'école Saint-Joseph d'Elven dans le Morbihan d'annuler le concours du plus beau pull moche de Noël de Bretagne. Il a bien lieu mais via Facebook.

Le concours du plus beau pull moche de Noël de Bretagne est maintenu mais sur internet

C'est presque devenu une nouvelle tradition de Noël : sortir de son armoire son plus beau pull moche et l'exhiber en famille mais aussi sur les réseaux sociaux.

Après une année marquée par la crise sanitaire, et alors que son marché de Noël a été annulé à cause des conditions sanitaires, l'association des parents d'élèves de l'école Saint-Joseph d'Elven dans le Morbihan a décidé de maintenir son concours du plus beau pull moche de Noël de Bretagne.

C'est la 3ème édition de ce concours mais cette année, il n'aura lieu que via Facebook en raison de la crise du Covid-19. Pour candidater, rien de plus simple, il suffit de s'inscrire au groupe Facebook du "Concours du plus beau pull moche de Bretagne" et d'y poster sa photo avec un court texte de présentation.

Sept catégories à départager

Il y a cette année sept catégories définies par les organisateurs : commerçants, familles, collègues, enfants, productions faites main, animaux et la catégorie "Christmask", mixe entre Christmas (Noël en anglais) et masque, l'accessoire devenu incontournable cette année. Il s'agit donc bien d'élire le plus beau masque moche de Noël.

Pour l'emporter, il faut récolter le plus de "j'aime" sur Facebook en mobilisant donc sa famille et ses amis. Il y a des cadeaux et même des trophées pour les meilleurs.

Le concours du plus beau pull moche de Noël de Bretagne se termine le 18 décembre, date de la journée internationale du pull moche.Un concours "pour mettre des paillettes dans nos vies" en cette année bien moche expliquent encore les organisateurs.

Le gagnant breton sera directement qualifié pour la finale du championnat mondial du pull moche qui a lieu chaque année à Albi fin décembre, lui aussi virtuellement cette année.