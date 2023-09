Le concours du plus gros mangeur de Tuc a régalé Orthez

"Je vais m'escaner". Comprenez, je vais m'étouffer en béarnais. Pas étonnant quand le but est de manger le plus de Tuc, des biscuits apéritifs, en une minute top chrono. C'était pourtant le but du concours organisé ce dimanche 17 septembre par l'association le Triporteur à Orthez, dans le cadre de la "fête de la bière de Mounicq" (jeu de mot en référence à la fête de la bière de Munich NDLR). Le collectif n'en est pas à leur coup d'essai. L'année dernière ils avaient organisé le concours de la plus belle coupe mulet.

7 Tuc en une minute

Manger des Tucs s'avère être tout un art. Les experts en la matière ont essayé de donner des conseils aux jeunes qui participaient. "Il ne faut pas saliver et prendre petits bouts par petits bouts". Au grand étonnement de Clément. "Ah bon ? Je pensais qu'il fallait tout prendre en même temps". Et bien non , "parce que ça bouche le tuyau."

L'épreuve prête évidemment à sourire, et personne ne s'est pris au sérieux, mais ça ne s'est pas avéré être si évident que ça. "Dès le premier je me suis étouffé, je n'ai même pas pu en manger un deuxième !" rigole Franck. C'est finalement Hugo qui a remporté le concours avec 7 Tuc avalés en une minute. "Je n'aime pas ça mais j'ai réussi à en manger. L'année prochaine je reviendrai pour en prendre 8". Rendez-vous est pris pour l'année prochaine donc.