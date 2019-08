Le coq de l'église de Maîche menace de tomber

Emoi à Maîche dans le Haut-Doubs. Situé à plus de 40 mètres de haut, le coq de l'église menace de tomber. L'intervention des pompiers et du GRIMP ce mardi matin n'a pas suffi à régler le problème.

Le coq de l'église de Maîche est perché à plus de 40 mètres du sol. DR

Maîche, France

A Maîche difficile pour les paroissiens de communier en ce moment avec le seigneur. Et pour cause l'église est fermée au public depuis ce mardi matin. Perché sur le clocher à plus de 40 mètres de hauteur, le coq de l'église menace de tomber.

Les pompiers ont essayé de sécuriser le périmètre et d'intervenir ce mardi matin mais la situation n'est toujours pas réglée : "Le coq penche, les pompiers et le Grimp (groupe d'intervention en milieu périlleux, ndlr) ont déployé la grande échelle. C'est assez impressionnant mais elle n'arrive qu'au chéneau du clocher. Il y a un _vrai souci de sécurité publique_, surtout pour la départementale 464 qui passe aux abords de l'église", explique Constant Cuche, premier adjoint au maire de Maîche.

L'intervention des pompiers et des hommes du Grimp n'a pas suffi à régler le problème. DR - Constant Cuche

Une entreprise doit donc intervenir avec une grue mais on ne sait pas pour l'instant quand cela sera possible. L'église de Maîche reste donc fermée au public jusqu'à nouvel ordre. Quant au coq de l'église, c'est peut-être son chant du cygne.