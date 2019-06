"Le côté Top Gun, ça peut fonctionner pour pécho" Joseph, 21 ans, pilote de L-Bird

Pour la première fois depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, 60 avions de liaison, dont certains ont participé au Débarquement ou plus généralement au conflit, sont réunis à l'aérodrome de Saint-André-de-l'Eure. Le public pourra rencontrer les pilotes et leurs appareils ce samedi 8 juin.

Saint-André-de-l'Eure, France

C'est presque en voisin que Joseph Fayolle, 21 ans, le plus jeune pilote de ce rassemblement, a atterri sur la piste de l'aérodrome de Saint-André-de-l'Eure. Une heure et demie pour rejoindre la Normandie au départ d'Amiens à bord d'un L-Bird Piper L-4 de 1944. Les L-Birds, ce sont des avions de liaison, "ce sont tous les avions qui ont servi pendant la guerre à observer, à renseigner l'artillerie " explique son pilote "ainsi que les soldats au sol et l'aviation". Des appareils qui ont donc rempli un rôle majeur pendant le conflit. L'avion de Joseph est arrivé en décembre 1944 aux Pays-Bas, il n'a jamais servi durant le conflit, il est resté dans son container. L'appareil a été revendu aux Français après la guerre, il a servi au Maroc et l'Aéroclub Picard Amiens Métropole l'a racheté en 1963.

Le Piper L-4, la version militaire d'un avion civil : explications de Joseph Fayolle Copier

Ça se pilote aux fesses, on ressent toutes les sensations avec notre corps " -Joseph Fayolle, pilote de Piper L-4

Le Piper L-4 de l'Aéroclub Picardie Amiens Métropole piloté par Joseph Fayolle - Airblog

5000 avions Piper L-4 ont été construits pendant la guerre, et beaucoup ont servi par la suite à la formation des pilotes dans les aéroclubs français, "tous les pilotes qui ont maintenant la soixantaine ont été formés sur ce type d'avion" avance Joseph Fayolle. Ce sont ces petits avions jaunes, même si à l'occasion de ce rassemblement, celui piloté par Joseph a été repeint aux couleurs de la deuxième division blindée du général Leclerc.

En combinaison, lunettes d'aviateur, on pense forcément à Tom Cruise et on demande à Joseph si être pilote, ça aide pour pécho ?

Une réponse de Normand pour le Picard Joseph Fayolle Copier

L'intérêt pour Joseph Fayolle, c'est surtout de faire partager sa passion pour les avions. "J'ai passé le brevet d'initiation aéronautique , puis le brevet de base, ça fait cinq ans que j'ai la licence de pilote privé qui permet de piloter dans toute l'Europe " détaille le jeune aviateur qui invite les plus jeunes à se rapprocher des aéroclubs pour se former.

Le seul événement labellisé 75e anniversaire du Débarquement dans l'Eure

France, Belgique, Norvège, Autriche Suède, Italie, Espagne, Angleterre, 'est justement de toute l'Europe et même des États-Unis (14 nationalités en tout) que viennent les pilotes qui ont répondu à l'invitation de l'association L-Bird back to Normandy.

L'équipage norvégien à son arrivée dans l'Eure, après un périple de quatre jours de vol - L-Birds of Norway

Vous pouvez découvrir les avions et rencontrer les pilotes ce samedi 8 juin de 11h00 à 18h00 à l'aéroclub de Saint-André-de-l'Eure. L'entrée est libre et gratuite. Ce rassemblement est le seul événement dans l'Eure estampillé du label officiel "75e anniversaire du Débarquement allié".

Une partie de l'exposition de photos de L-Birds dans le hall de la mairie d'Évreux © Radio France - Laurent Philippot

Pour prolonger la fête, une exposition est proposée jusqu'au 15 juin dans le hall de l'hôtel de ville d'Évreux.