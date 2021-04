"Le coup du risotto", la technique pour séduire à coup sûr

Le risotto, un plat aphrodisiaque ? Il n'en a pas l'air, mais il fait pourtant partie du menu ultime pour conclure avec celle ou celui que vous convoitez. Chaud devant !

Dans l'émission "Minute Papillon !", Sidonie Bonnec s'intéresse au lien entre la cuisine et le sexe. Directrice de la rédaction du magazine Causette, Isabelle Motrot dévoile les secrets d'un plat peu connu pour son pouvoir à rapprocher deux individus...

Vous avez déjà dégusté un risotto lors d'un premier rendez-vous amoureux ? Ne cherchez pas plus loin, vous faites partie des adeptes ou victimes du "coup du risotto".

Suite à une intuition, la journaliste Alizée Vincent a décidé de mener une enquête hors du commun : "J'ai l'impression que les gens, quand ils font leur premier rendez-vous amoureux chez eux, font du risotto."

L'enquêtrice a même fait un sondage parmi ses 585 abonnés sur le réseau social Instagram. Le verdict est là : 42% des répondants admettent déjà avoir cuisiné ou s'être fait cuisiner un risotto lors d'un premier rendez-vous.

La cuisine, un endroit convivial

Cuisiner un risotto nécessite de rester dans la cuisine pendant tout le temps de préparation. Cela évite de "mettre un plat au four et d'aller discuter, un peu coincé, le verre à la main, dans le salon".

Il faut donc touiller, touiller et touiller encore... Pendant 20 minutes environ !

(On vous ajoute un lien juste en dessous pour plus d'infos sur les ingrédients et la cuisson.)

à réécouter On cuisine le risotto sur France Bleu Alsace

"Vous êtes là, vous touillez votre plat donc l'autre vient, vous lui faites sentir, on se penche sur l'épaule... Après, on goûte."

La journaliste précise qu'il est important de laisser la cuillère à l'autre pour que la magie opère.

Profiter de la cuisson pour déboucher une bouteille

Grâce aux 20 minutes de cuisson à proximité, "on a le temps de déboucher une bouteille et de boire". À ce moment-là, "on est hyper rapprochés à ce point".

Les odeurs de cuisson feront aussi leur effet pour éveiller les sens en plus de l'appétit.

Un plat romantique et érotique

Plat typique italien, le risotto a bonne presse : il aurait un côté "érotique" et "romantique". En plus, il y a de nombreuses recettes différentes : "on peut faire du risotto avec n'importe quoi".

à réécouter Les risottos salés et sucrés de la Maison Kikel à Reims

Attention aux "serial risotters"

En continuant l'enquête, Causette a découvert le "serial risotter", ce "mec qui arrive chez vous pour un date avec tout, le riz, du gorgonzola et des poires, par exemple, du vin blanc..."

La journaliste explique qu'à ce moment-là "vous êtes épaté, vous vous dites qu'il a pensé à tout ça" alors que... Certaines personnes feraient en fait cela systématiquement pour avoir le plus de conquêtes possibles sans lendemain.

On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des gens qui faisaient ça systématiquement. Ça ne veut pas dire plus que "je veux passer la nuit ici" et "je ne reviendrai pas après-demain".

Pour terminer son récit, la journaliste ironise "tu vas laver la poêle toute seule". La prochaine fois que vous serez invité à déguster un risotto, vous y penserez...

à réécouter Sexe et cuisine : les liaisons sulfureuses

Pour en savoir plus sur les liens entre cuisine et sexe, écoutez l'émission "Minute Papillon !". Isabelle Motrot y raconte les liens entre nourriture et sexe à l'occasion de l'hors-série de Causette "Passion CULinaire - Sexe et nourriture, les liaisons sulfureuses". Vous y découvrirez notamment que l'on peut encore commander des testicules ou des verges au restaurant en France...