Le couple Macron adopte un chien tulliste à l'Elysée

Un tulliste fait à nouveau son entrée à l'Elysée. Quatre pattes, un pelage noir et une longue queue...c'est un chien et - ça ne s'invente pas - il vient de la SPA de Tulle, fief de l'ancien président François Hollande. Le couple Macron l'a adopté ce week-end et baptisé Némo.

Depuis ce week-end, l'Elysée compte à nouveau un pensionnaire originaire de Tulle comme l'était l'ancien président François Hollande.

Quatre pattes, un pelage noir, une longue queue et de jolis crocs : c'est un chien croisé labrador-griffon, abandonné il y a quelques mois à la SPA de Tulle, préfecture de la Corrèze et fief de l'ancien Président de la République. Clin d'oeil insolite, mais cette origine corrézienne n'est qu'un hasard. Le couple Macron recherchait un chien avec des critères bien précis et c'est au refuge de Tulle que la SPA a trouvé l'heureux élu.

Némo sur les traces (de pattes) de Philae

Le canidé, baptisé Némo par le couple présidentiel, a fait son entrée à l'Elysée dimanche et a posé pour ses première photos ce lundi matin, à l'occasion du séminaire gouvernemental de rentrée. On a même pu le voir se balader entre les jambes des ministres avant la réunion...

A l'Elysée, Némo va donc donc marcher sur les traces de Philae, la chienne labrador qui avait été offerte à François Hollande en 2014 par la Fédération des anciens combattants français de Montréal.