Le Covid n'arrête pas Laurent et Marie, père et mère Noël depuis 8 ans à Belfort

C'est le jour J ! En ce vendredi 24 décembre, le Père Noël débute sa distribution de cadeaux. Certaines familles vont avoir la chance de le voir apparaître, voire même de discuter avec lui. C'est le service proposé par Laurent et Marie, couple de Belfortains, père et mère Noël depuis huit ans.

Quelques heures avant le réveillon, le salon de Laurent et Marie s'est transformé en cabine d'essayage. Ils ont ressorti deux gros cartons des placards, avec, à l'intérieur, les costumes et accessoires nécessaires pour ressembler au vrai père Noël et à la vraie mère Noël. Ce couple de Belfortains propose aux familles de venir leur rendre visite, le 24 ou le 25 décembre, depuis huit ans.

Le père et la mère Noël sont en plein préparatifs à quelques heures du réveillon. © Radio France - Léa Dubost

"On poste l'annonce sur Internet, les familles nous contactent, on s'organise : on note les prénoms des enfants, ce qu'on doit leur faire passer comme message, le cadeau que l'on doit donner. Ensuite, de notre côté, on réalise notre petit parcours et une fois sur place, on passe une vingtaine de minutes dans les maisons, à discuter, faire des photos", racontent Laurent et Marie.

Cette année, ils vont visiter une dizaine de familles. C'est un peu moins que les années précédentes, mais pas de quoi les décourager. "On adore. C'est réellement la magie de Noël, les enfants sont émerveillés quand ils nous voient. Et on en garde des magnifiques souvenirs", explique le père Noël. Ils repartent même avec de nombreux cadeaux, souvent après avoir répondu à quelques questions des enfants.

Le Covid s'invite à la fête

Comme l'année dernière, il faudra faire avec les gestes barrières et autres mesures sanitaires pour éviter les contaminations. Chaque famille peut d'ailleurs demander de prendre des précautions supplémentaires.

"On s'adapte, mais ça se passe toujours bien. On a du gel hydroalcoolique, on ne fait plus la bise, et on se tient à distance même sur les photos", sourit le couple.