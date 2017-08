Le crack landais Timoko contre un vélo

Un homme peut-il aller plus vite qu'un cheval au galop ? Non, pas à pied, ni en courant, mais juché sur un vélo pourquoi pas ! C'est en tout cas le défi complètement fou qu'a décidé de relever ce mardi le cycliste spécialiste de vitesse Romain Guillemois sur l'hippodrome de Langon.

Il se mesure à un trotteur de légende. Le coureur de l'équipe professionnelle, Direct Energie, Romain Guillemois affronte le crack landais, Timoko, ce mardi après-midi sur une piste de l'hippodrome de Langon (Gironde). Le cheval qui fait la fierté des Landes, est le trotteur le plus riche de l'histoire avec 5 millions d'euros de gains au compteur.

C'est une tradition depuis plusieurs années sur l'hippodrome de Langon : mettre face à face un trotteur et un cycliste. Sur la piste, Timoko est clairement favori. Pour lui tenir tête, un spécialiste de la vitesse âgé de 26 ans, originaire de Marmande, dans le Lot-et-Garonne, et cycliste pro chez Direct Energie : Romain Guillemois.

ça va pas être facile - Romain Guillemois

Il n'est pas question d'avantager un ou l'autre. Timoko et Romain Guillemois s’élanceront vers 15H30. La course sera vraiment lancée sur la dernière ligne droite, environ 400 mètres pour que chacun couvre la même distance. Il va donc falloir aller plus vite que le cheval, "ça va pas être facile" reconnaît Romain Guillemois "je pense que lui, il est capable de faire la dernière ligne droite à 55 ou 60km/h..." Une vitesse de pointe que le cycliste peut lui atteindre mais sur une dizaine de secondes, ce mardi à Langon la course devrait se jouer sur une trentaine de secondes. Pour y parvenir, le cycliste aura droit de rouler sur une piste en bitume.

Jusqu'à maintenant, jamais aucun cycliste qui s'est confronté à un cheval n'a gagné le duel.