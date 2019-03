Le "Crapaud flic" fait son entrée au commissariat Noailles sur la Canebière à Marseille

Marseille, France

Il suffit de pousser la porte du commissariat Noailles sur la Canebière pour être accueilli par ce "Crapaud flic" bleu blanc rouge et coiffé d'un képi marqué "police". L'œuvre est signée du plasticien marseillais Alain Paris qui plaisante lui même sur son nom : "Ouais pour un Marseillais, je sais, s'appeler Paris, comme la capitale, pas de chance..." Mais l'histoire de son "crapaud" est très sérieuse : "Imaginez-vous qu'avant la création de Marseille, les crapauds baignaient dans leur mare et d'un coup ils ont vu arriver le premier homme. Ils ont eu peur, leurs yeux sont sortis de leur tête !" Ce qui explique selon l'artiste l'apparence de ses crapauds aux grands yeux vides.

Le commissariat Noailles, tout un symbole pour celui qui installe ses statues en cachette

Disséminées aux quatre coins de Marseille, ses sculptures de plâtre tentent de se fondre dans le décor. Deux crapauds sont visibles sur la Corniche Kennedy (en face de la plage du Prophète), un autre sur l'autoroute A7 au niveau de Saint Antoine, sur l’avenue Jean-Paul Sartre non loin du siège du Conseil départemental, ou encore à la mairie des 4e et 5e arrondissements, entre autres.

Mais Alain Paris affiche un grand sourire quand il évoque le "Crapaud flic" qui vient d'être installée dans le hall du commissariat central. Tout un symbole : "C'est vrai que je me suis caché pendant six ans pour faire mes crapauds et les installer en cachette en ville. Et là, de venir en mettre un dans un commissariat, c'est une histoire marseillaise, y'a qu'ici que ça peut arriver !"