Le cycliste Lilian Calméjane à l'attaque des Côtes-du-Rhône en Drôme-Ardèche

Le cycliste de 26 ans Lilian Calméjane était convié ce lundi par plusieurs vignerons de Drôme et d'Ardèche pour déguster quelques grands vins. Une invitation lancée comme une blague après sa victoire aux dernières Boucles de Drôme Ardèche, course qu'il a remportée en 2018 et 2019.