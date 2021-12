Le Dakar, une affaire de famille chez les Jacquot à Lure

Dans la famille Jacquot, ils sont quatre à prendre un volant sur ce Dakar 2022 en Arabie Saoudite. Fanny, Rudy, François et surtout Philippe, le papa et PDG de l'entreprise luronne Dépannage 70, pilotera le prototype d'un camion 100% hydrogène développé par l'entreprise héricourtoise Gaussin.

Rudy, Philippe et Fanny Jacquot, face aux images de deux de leurs trois véhicules

C'est une saga familiale qui va s'élancer de Lure cette semaine. La famille Jacquot s'apprête à participer au Dakar 2022 sur le sable saoudien du 2 au 14 janvier.

Philippe Jacquot, le papa, au volant d'un camion 100 % hydrogène mis au point par l'entreprise Gaussin à Héricourt. Ce sera sa 7ème participation au Dakar, mais sa première sur un camion à hydrogène. Fanny Jacquot, la fille, à bord d'une 205 Turbo 16 dans le Dakar Classic (véhicules historiques) tout comme François, l'oncle (et frère de Philippe) sur Peugeot 404. Enfin Rudy, le fils, sera au volant d'un camion Man, le camion à bord duquel, Philippe, le papa, s'était engagée dans l'aventure des rallye-raid il y a vingt ans.

La nom Jacquot va encore résonner sur le Dakar 2022 Copier

Durant l'année, la petite famille veille aux destinés des deux entreprises basées sur l'économie circulaire à Frotey les Lure : dépannage 70 et Lur'O'Dakar. Et en janvier, c'est l'aventure sur les dunes.

Philippe Jacquot découvre le portrait de sa 205 Turbo 16 © Radio France - Christophe Beck

Philippe, le papa, n'est pas peu fier d'avoir été appelé pour une première mondiale : piloter le prototype du camion électrique à hydrogène développé par la société Gaussin d'Héricourt. Le plus puissant du marché. "C'est une immense responsabilité de conduire un véhicule qui va participer à l'émergence du camion électrique qui dominera le marché demain", explique Philipe Jacquot. "On n'est pas là pour nous amuser sur les dunes du Dakar, mais on va travailler en liaison directe avec les ingénieurs de Gaussin pour parfaire la mise au point". Philippe a eu l'occasion de tester rapidement l'engin en Autriche, il y a quelques jours. "Les premières sensations sont très bonnes. C'est un moteur électrique très puissant qui ne fait aucun bruit. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il faudra s'habituer".

"Je suis très fier d'avoir été choisi pour faire avancer la technologie hydrogène" Copier

Fanny, la fille et fondatrice de la société Lur'O'Dakar qui organise notamment les 205 Africa Raid, aura le plaisir de piloter laé205 turbo 16 qui a participe au triomphe d'Ari Vatanen dans les années 1980. "Je crois que j'ai du mal encore à réaliser que mon rêve de piloter cette 205 mythique sera réalité dans quelques jours". Petite nuance, ce n'est pas la voiture originale qui foulera les dunes saoudiennes, mais une copie conforme réalisée par Philippe Jacquot avec exclusivement des pièces d'origine. "Il ne reste que quatre modèles originaux au monde. Pour préserver le mien, j'ai fait le choix de reconstruire le même véhicule à l'identique, dans la tradition de l'économie circulaire qui est notre philosophie à Dépannage 70", conclut Philippe Jacquot