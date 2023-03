Le dauphin égaré dans l'Adour serait blessé, il cherche à rejoindre la mer

Arrivera-t-il à regagner son milieu naturel ? Le dauphin aperçu mercredi 1er mars par des passants sur les quais à Bayonne, tente de rejoindre la mer ce vendredi. Il semble affaibli selon les témoignages des observateurs et il est suivi par un bateau observateur. Comme c'est le cas à chaque échouage ou comportement inhabituel de mammifère marin, le réseau Pélagis, basé à La Rochelle, est chargé de suivre les évolutions de l'animal.

Les premières constations ont permis d'établir qu'il s'agit d'un dauphin commun qui nageait entre le pont St Esprit et le pont Grenet, le "pont rouge" de Bayonne, soit 4 à 5 kilomètres en amont de l'embouchure. En 2019 et 2021, des dauphins avaient déjà été vus et photographiés dans l'Adour, mais ils étaient alors restés dans l'embouchure, à quelques centaines de mètres de la mer.