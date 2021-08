Le dauphin Randy de retour en Vendée après 15 ans d'absence

Le dauphin Randy a fait son grand retour en Vendée, et plus précisément aux Sables-d'Olonne. Il a été pris en photo par plusieurs personnes dans la soirée du lundi 2 août. L'observatoire Pelagis rappelle qu'il ne faut pas essayer de le toucher.

Il n'était pas revenu aux Sables-d'Olonne depuis 15 ans. Le dauphin Randy, habituellement visible le long des côtes brestoises, a fait son retour au port de pêche de la ville ce lundi 2 août. On est sûr que c'est lui grâce à l'encoche très particulière qu'il a au niveau de la nageoire dorsale. Il a été aperçu dans la soirée près d'un bateau de pêche et d'un ponton. Rapidement, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées pour l'observer et le prendre en photo.

C'était un moment de vacances magique !

Vincent, en vacances en famille aux Sables d'Olonne, a pu observer le dauphin pendant une demi-heure. "Au début, on a vu du monde massé autour d'un bateau de pêche. Ce n'est qu'ensuite qu'on a pu apercevoir le dauphin", explique l'habitant originaire de Limoges. Il ajoute : "On a ensuite compris que c'était Randy. C'était un moment de vacances magique et comme on aime".

Un dauphin solitaire

Randy s'approche régulièrement des hommes. C'est ce qu'on appelle un "dauphin solitaire", explique l'observatoire Pelagis, spécialisé dans les mammifères et les oiseaux marins. "Il a été sorti de son groupe et, comme c'est un animal social, il cherche la présence d'autres animaux sociaux, comme l'Homme". Mais ça reste un animal sauvage, il fait entre trois et quatre mètres de long et pèse plusieurs centaines de kilos. Il est beaucoup plus agile que l'homme dans l'eau. "Donc, on peut l'observer, mais il ne faut pas essayer de s'en approcher, surtout ne pas essayer de nager avec lui. Parce que s'il a été chassé de son groupe, c'est sans doute parce qu'il peut être imprévisible", recommande l'observatoire.

Ce lundi, Randy avait déjà été vu du côté de l'île d'Yeu.