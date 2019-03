Le défi d'un aventurier francilien : relier Paris à Dakar en vélo en 20 jours

Paris, France

Le nouveau défi de Stéven Le Hyaric s'appelle le DakaRecord. L'aventurier originaire de La Courneuve veut relier, en vélo, Paris à Dakar en 20 jours maximum. Il part vendredi 15 mars 2019 de Paris. Il sera au Trocadéro à 09h30 et ceux qui veulent faire un petit bout de route avec lui sont les bienvenus.

Un aventurier aguerri

Ce sportif qui aime les épreuves d'endurance a déjà à son palmarès une traversée de l'Himalaya népalais en VTT. Il avait parcouru 2.000 kilomètres et franchi plus de 20 cols à plus de 5.000 mètres d'altitude en 51 jours.

Cette fois, il va plus loin. Son projet intitulé "666" l'amènera à traverser en vélo 6 déserts, 6 continents en 6 mois. Avec cette aventure, Stéven veut "réveiller les consciences sur le mal qui nous guette, la désertification".

Première étape du projet 666

Le DakaRecord, dont le départ est prévu ce vendredi, est l'étape 0 de ce grand projet "666". Près de 6.500 kilomètres séparent Paris de Dakar. Relier les deux villes en vélo en 20 jours maximum, comme Stéven veut le faire, lui permettra d'établir le meilleur temps et record du monde sur la distance. Pour réussir il devra parcourir 280 kilomètres par jour soit 10 à 12 heures de vélo quotidien.

Un équipement minimaliste

Le vélo de Stéven pèse 8 kilos, auxquels s’ajoutent les 2 kilos d’alimentation et 3 kg d’équipement et d’habillement. Pour rejoindre Dakar, Stéven va passer par Tours, Angoulême, Bordeaux, Bayonne, Madrid, Gibraltar, puis par le Maroc et enfin la Mauritanie.

Ce Paris Dakar en vélo fait aussi partie de son entrainement avant son grand défi. Cela fait dix mois que le sportif se prépare. Son aventure pourra être suivie en live Streaming grâce à sa chaîne de diffusion 24h/24h créée sur Seize.TV.