Le défi "Un cœur gros comme ça!! " fait étape à Besançon

Ils ont déjà 246 km dans les mollets quand ils arrivent à Besançon ce jeudi 17 août midi. Mathilde, 16 ans, et son père, Frédéric, sont partis la veille en tandem de Lyon. Ils n'en sont qu'à leur deuxième étape - sur quinze. Mais avant d'achever l'étape du jour, c'est l'heure de la pause de midi, à grands renforts de boissons fraîches et de grandes carafes d'eau. Au total, plus de 2000 km les attendent. Leur but : battre le record du monde du plus grand dessin GPS réalisé en équipe à vélo (qui est actuellement de 1025km) et sensibiliser un maximum de gens, pour soutenir l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Carte GPS défi un coeur gros comme ça © Radio France - Maël Lerner

Des vacances père-fille et une collecte de dons

"Moi ça me permet d'avoir des échanges avec Mathilde et de transmettre certaines valeurs" confie Frédéric, content du parcours jusqu'ici. Sa fille aussi attendait ce moment avec impatience. L'année dernière, sa grande sœur avait déjà réalisé un "voyage des 16 ans avec Papa", cette année c'est son tour. Et leur parcours permet également une belle campagne de dons pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. A ce jour, le père et la fille ont déjà levé 15 235€. Ils espèrent atteindre les 24 000€, ce qui permettrait à 2 enfants de bénéficier d'une prise en charge par l'association. "Et si la générosité des Français est vraiment grande et qu'on arrive rapidement à 24 000, on n'hésitera pas à viser les 36 000€" sourit Frédéric. Prochaines étapes : Auxerre, puis Bourges … Et encore 11 autres avant de revenir à Lyon, le 31 août.

Si vous souhaitez les soutenir, le lien de la collecte pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque est ici.

Frédéric et Mathilde © Radio France - Maël Lerner