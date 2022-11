Le départ de la Route du Rhum ce mercredi diffusé en direct à l'Espace Mayenne

Les solitaires de la Route du Rhum amarrés à Saint-Malo samedi 5 novembre en attendant le départ de la course

Le départ de la route du Rhum à Saint-Malo qui devait avoir lieu ce dimanche a été reporté à ce mercredi. Les 138 marins franchiront la ligne de départ à la pointe du Grouin à 14h15. "La météo est plus favorable. Cela reste engagé, mais c'est tout à fait acceptable", précise Francis Le Goff, directeur de la course.

Entrée libre et gratuite

Pour soutenir les trois bateaux mayennais en compétition, dont le Vand B - Monbana - Mayenne de Maxime Sorel, un écran géant sera installé dans la salle des congrès de l'Espace Mayenne. "L’accès est libre, gratuit et sans inscription. L’entrée se fera à partir de 13h et la diffusion jusqu’à 15h. Pour une meilleure organisation, il est vous est conseillé d’arriver à partir de 13h. Des goodies et posters du projet seront distribués à cette occasion" détaille le Département de la Mayenne, dans un communiqué.