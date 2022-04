Le département des Côtes d'Armor va devoir changer de numéro

En 1990, les Côtes du Nord (22) sont devenues les Côtes d'Armor mais sans changer de numéro. Or, 32 ans plus tard, les autorités se positionnent en faveur d'un changement de numéro afin de respecter l'ordre alphabétique des départements. Explications.

"Le changement de nom du département des Côtes du Nord en 1990 a occasionné une bizarrerie alphabétique et malheureusement nous devons aujourd'hui la corriger", explique Yves Colin, le directeur de la communication du conseil départemental des Côtes d'Armor.

Il y a 32 ans, les Côtes du Nord sont devenues les Côtes d'Armor mais elles n'ont pas changé de numéro, causant une regrettable erreur dans l'ordre alphabétique des départements français.

Les autorités proposent le 20, les Côtes d'Armor préfèrent le 23

Aujourd'hui, les autorités proposent donc aux Côtes d'Armor le numéro 20. Un numéro qui présente l'avantage de ne pas être associé à un autre département - la Corse a le 2A et le 2B - et surtout qui permettrait au département des Côtes d'Armor de passer devant la Côte d'Or pour rétablir l'ordre alphabétique. Sauf que le conseil départemental des Côtes d'Armor n'y est pas favorable. "On comprend la logique avec le numéro 20 mais ça ne nous arrange pas vraiment. Et puis on est attaché à notre 22", regrette Yves Colin.

En réalité quitte à changer de numéro, le département préférerait le 23, même s'il est déjà pris par la Creuse. "On ne veut pas manquer de respect à nos amis Creusois mais c'est vrai qu'on partirait plus sur le 23 pour pouvoir communiquer autour de ce nouveau numéro en 2023", poursuit Yves Colin. Un peu à l'image de 2022, l'année du 22.