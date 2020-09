Le Département répond à France Inter et propose le prénom Chantal pour le panda du parc de Clères

En réponse à une chronique de l'humoriste Tanguy Pastureau sur France Inter, le président du Conseil départemental de la Seine-Maritime a ajouté une proposition au sondage sur le prénom du panda roux né au mois de juin au Parc de Clères : on peut désormais voter pour "Chantal".

Le président du Conseil départemental de la Seine-Maritime a de l'humour ! Ce lundi soir, il a annoncé, sur les réseaux sociaux, qu'un nouveau prénom s'ajoutait à la liste de ceux qui ont été proposés pour baptiser la femelle panda roux née au mois de juin au Parc de Clères : "Chantal". Une proposition en réponse à une chronique de Tanguy Pastureau sur France Inter.

"Comme Corneille, Flaubert ou Keen'V"

La semaine dernière, l'humoriste s'est, en effet, emparé du sujet pour sa chronique dans l'émission "la Bande Originale".

"Ce petit panda roux, après tout, est né près de Rouen, comme Corneille, Flaubert ou Keen'V, pourquoi ne pas lui donner un prénom français ?", s'amuse Tanguy Pastureau, alors que le sondage proposé par le département ne propose que des prénoms chinois, népalais ou tibétains.

"J'en appelle à Bertrand Bellanger, le président du Département de la Seine-Maritime : Monsieur, on compte sur vous (...), baptisez donc ce panda Chantal ou Keen'V", embraye l'humoriste.

Résultat, quelques jours plus tard : le prénom Chantal (et non, pas Keen'V) figure désormais dans le sondage ! Bertrand Bellanger l'a annoncé ce lundi soir sur les réseaux sociaux, en référence à la chronique de Tanguy Pastureau.

Pour Chantal ou les autres, les votes sont ouverts jusqu'au 16 septembre sur le site du Département.