Le député de la Lozère propose une loi pour défendre les bruits de la campagne

L'histoire du coq Maurice ou encore celle de ces habitants qui demandent qu'on supprime les cigales ou les abeilles, Pierre Morel-A-L'Huissier, le député (LR) de la Lozère en a répertorié des dizaines pour préparer sa proposition de loi. Ce sont le plus souvent des plaintes pour troubles à l'ordre public. "Vu la récurrence des dossiers, je me suis rendu compte qu'on a aujourd'hui un vrai problème de non-acceptation du voisin dans notre société. Si on continue comme ça, c'est toute la problématique de la vie en commun en milieu rural qui peut être mise en cause et notamment, les activités agricoles".

Un inventaire de tous les bruits de la campagne

Pour faire cesser ces dépôts de plainte, Pierre Morel-A-L'Huissier dépose donc une proposition de loi pour que dans chaque département, on dresse l'inventaire des bruits de la campagne qui le caractérise. "La loi crée la notion de patrimoine sensoriel (odeurs, bruits) inhérent à la campagne. Lorsqu'un procès se déroulerait, le juge aurait connaissance de cet inventaire. Il pourrait dire à un plaignant : une commission départementale a protégé un certain nombre de notions, je ne peux pas vous donner raison parce que ça fait partie d'un patrimoine et d'une tradition rurale."

La proposition de loi étudiée à l'automne à l'Assemblée nationale

Le député assure qu'il a déjà reçu le soutien de nombreux députés ruraux. Sa proposition de loi pourrait être étudiée à l'automne à l'Assemblée nationale.

