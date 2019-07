Le député François Ruffin chante sa "Marseillaise" avec des punks avant le 14 juillet

Le député François Ruffin pousse la chansonnette. Ce jeudi, avant le 14 juillet, il présente une version très personnelle de la Marseillaise, enregistrée avec un groupe punk.

Picardie, France

"J’ai dit oui, parce que “j’ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit brin de fantaisie” !" explique-t-il sur sa page Facebook. Le député picard de la France Insoumise, François Ruffin, dévoile ce jeudi, quelques jours avant la fête nationale, "sa" Marseillaise. Avec le groupe punk La Horde, il reprend à sa façon l'hymne national français. Les paroles ont subi quelques modifications. Et le refrain n'échappe pas à la règle et devient : "Allons enfants de mon pays / Le jour d’espoir est arrivé / Contre nous de la tyrannie / Tout un peuple doit se lever." "Faire chanteur, être Brel rien qu'une heure durant, j'en ai rêvé gamin (alors que politicien jamais...)" précise François Ruffin pour présenter le clip de sa chanson. La vidéo publiée ce jeudi a déjà récolté plus de 92.000 vues.