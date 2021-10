Le Dernier Duel : "J'ai embrassé Matt Damon sur la bouche" raconte un figurant du film tourné en Dordogne

Ce n'était pas prévu pour David-Emmanuel mais le jeune Lot-et-Garonnais a vécu un tournage atypique sur le plateau du Dernier duel, le film de Ridley Scott, en salles depuis ce mercredi 13 octobre. Le jeune homme a été choisi avec 800 figurants pour le tournage en Périgord au début de l'année 2020.

David-Emmanuel joue un jeune diacre pendant la scène du mariage entre les personnages de Matt Damon et de Jodie Comer car il avait accepté d'avoir une tonsure pour les besoins du film. David-Emmanuel raconte "à priori, au 14e siècle, ce sont les diacres les plus jeunes qui marient les nobles et qui assistent le prêtre, donc pendant la cérémonie, le prêtre fait passer les alliances aux mariés. Puis le prêtre m'embrasse, c'est le baiser de paix, et ensuite je dois embrasser Matt Damon, qui embrasse Jodie Comer". Ce baiser de paix sur la bouche de l'acteur américain a été l'objet de nombreuses séquences puisqu'ils ont dû le refaire 15 fois raconte le jeune homme qui se souvient d'avoir été très stressé sur le plateau.

"J'arrive sur le tournage. Il y a Ridley Scott qui débarque un peu dans sa tenue du dimanche, en jogging avec sa casquette. Il salue les moines. Il a commencé à me diriger parce que le conseiller historique était présent pour lui montrer ce que je devais faire. Donc, il m'explique mon chemin et il me met les alliances dans la coupelle. Je monte les marches, je donne les alliances au prêtre. Le prêtre les distribue à Matt Damon. Puis, le prêtre prend un ruban que j'avais autour des poignets. Il le met autour des bras des acteurs. Il commence à faire une prière en latin. Le prêtre revient vers moi. Il me prend par les épaules. Il m'embrasse. Je me tourne vers Matt Damon. Je le prends par les épaules, je l'embrasse.

J'ai smacké Matt Damon sur la bouche

"Matt Damon est vraiment très accessible"

"j'étais assez stressé surtout, qu'on m'avait pas prévenue de ce rôle là. [...] donc on tourne la scène d'action avec Matt Damon. Le chef opérateur dit coupez, et il y a Matt Damon qui me dit "Nice to meet you", c'était très très impressionnant. Il est très sympa, Matt Damon est vraiment très accessible. Il n'est pas du tout hautain, [...] il est très naturel, très humain, très respectueux. [...] Il y a un moment où je suis allé vers lui parce que je ne sais pas, j'ai voulu tenter un truc, je me suis dit je tourne avec Matt Damon, il faut absolument que j'aille le voir. Donc, je me dirige vers lui, il me prend vraiment comme ça par le bras et il m'écoute. Il me tient comme ça par l'épaule et je lui ai dit je ne savais pas quoi lui dire, mais je lui ai dit "Je suis désolé pour ces horribles bisous. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça si je n'étais pas préparé à ça". Et lui, il me répond toujours en me tenant comme ça et me dit "Tu sais, moi, j'ai écrit le film et je n'étais pas préparé à ça non plus."