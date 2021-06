Le dernier survivant de la bataille de Waterloo repose dans l'Yonne

Louis Victor Bailllot était la fierté de Carisey à la fin du XIXe siècle. Ce vieillard grand et sec avait traversé cent ans d'histoire et était le dernier survivant de la bataille de Waterloo recensé dans le pays. Il avait miraculeusement survécu à cette terrible défaite pendant la campagne de Belgique. Il était pourtant passé à un cheveu de la mort.

Victor Baillot à Carisey le 22 avril 1897, photographié par E. Lenoble - E. Lenoble

Sauver par sa gamelle

"Louis-Victor Baillot a 22 ans lorsqu'il participe à Waterloo" raconte Jean-Pierre Colignon, dans son ouvrage Curiosités et énigmes de l'Histoire de France, "il était fusiller du 105e de Ligne. Ces hommes portaient le shako, une coiffe qui faisait à peu près 25 centimètres de haut. Notre brave Louis-Victor Baillot avait mis dans son chapeau, sa gamelle. Et lorsque son régiment, comme bien d'autres, a été vigoureusement attaqué par les dragons gris écossais lancés par Wellington, il a pris un énorme coup de sabre sur le crâne, freiné heureusement par la gamelle qui lui a sauvé la vie."

Louis -Victor Baillot, le dernier survivant de Waterloo est décédé en 1898 dans cette maison de Carisey (Yonne) à l'âge de 104 ans. © Radio France - Thierry Boulant

Sa famille le prend pour un revenant

Fait prisonnier par les Anglais, notre soldat est relâché 18 mois plus tard à Boulogne-Sur-Mer. Il rentre à pied en Bourgogne et rejoint la maison familiale à quelques kilomètres d'Auxerre. Au pays, on est convaincu qu'il est mort à Waterloo. "Quand il s'est présenté, sa famille n'a pas voulu le reconnaître. Son père l'a rejeté. Sa mère, et un frère également" précise Jean-Pierre Colignon, "on dit qu'ils l'ont pris pour un revenant, mais peut-être qu'ils croyaient avoir affaire à un imposteur, ou qu'ils ne voulaient pas avoir une bouche de plus à nourrir." Il faudra attendre plusieurs mois pour que ses proches lui ouvrent à nouveau les bras.

Le télégramme annonce que Louis-Victor Baillot sera en gare de Laroche pour recevoir la légion d'Honneur le 28 février 1896 - archives nationales

Décoré par Felix Faure

Louis-Victor Baillot vieillit tranquillement à Carisey à quelques kilomètres de Chablis en racontant parfois, à qui le demande, la fameuse bataille. A presque 103 ans, il reçoit la légion d'honneur en gare de Laroche (Yonne), des mains du président Felix Faure.

A sa mort, le 3 février 1898, Carisey rend un dernier hommage à son héros. Il y repose depuis. Sur sa pierre tombale, on a gravé : "Le dernier de Waterloo".

Louis -Victor Baillot, le dernier survivant de Waterloo repose dans le cimetière de Carisey (Yonne), commune où il est décédé en 1898. © Radio France - Thierry Boulant

Nos remerciements à la secrétaire de la mairie de Carisey pour son aide précieuse.