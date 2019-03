Le dessin de Monet vendu 76 000 euros aux enchères à Saint-Brieuc

Saint-Brieuc, France

"Les experts avaient estimé le dessin entre 50 000 et 80 000 euros, on est dans la fourchette alors on est plutôt satisfait". Le commissaire priseur de l'hôtel des ventes de Saint-Brieuc est visiblement ravi d'avoir cédé l'oeuvre du peintre Claude Monet pour 76 000 euros. La somme n'est pas folle mais elle suffit pour combler Tigdual Borel. "Les gens me demandent tous ce que j'espérais... Je n'en attendais pas moins !".

Le dessin quitte la France

Son seul regret est de voir ce dessin d'une vue nocturne d'Yport, en Normandie s'éloigner de l'Hexagone : "Je ne dirais pas où l'oeuvre part mais ce qui est sûr c'est qu'elle va connaître de grand lacs et que son pays de destination est en Europe mais pas dans l'Union Européenne". Suisse ? On ne saura pas mais en tout cas son nouveau propriétaire est bien connu des salles de vente. "Ça aurait été beau que l'oeuvre parte dans un musée en Normandie, pour le clin d'oeil, mais tant pis", regrette Tigdual Borel.

Le dessin portait le lot numéro 151 pour ces enchères à Saint-Brieuc © Radio France - Johan Moison

Une belle expérience

"J'en retiens une belle expérience, tout s'est bien déroulé et contrairement à certaines fois, là les enchères sont montées progressivement, le temps de savourer un peu ce moment", raconte le commissaire priseur.

C'est une belle histoire qui s'achève pour lui après cette demande à l'origine pour le moins improbable d'un client installé à Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes d'Armor.