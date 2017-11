Le dessinateur du défi polaire d'Yvan Bourgnon cherche un éditeur... ou votre aide !

Il s'appelle Bertrand, et a suivi les aventures d'Yvan Bourgnon dans le Grand Nord avec ses crayons, pour le site web de Bourgnon. Aujourd'hui il aimerait réunir tous ces dessins et recherche un éditeur pour cela.

Bertrand Corbel connait Yvan Bourgnon depuis très longtemps. Il l'a connu avec son frère Laurent, à la Trinité sur Mer. Ils sont restés en contact, et pour ce défi du Passage du Nord-Ouest, en solo et en petit catamaran léger, l'idée de réaliser régulièrement un dessin est venue comme ça, sur une intuition. Bonne pioche. Le navigateur a réussi un défi hors du commun... et chaque jour ou presque, Bertrand Corbel alias Ber Breizh, ajoutait un dessin humoristique au carnet de bord d'Yvan Bourgnon.

Financement participatif

L'idée d'un financement participatif est apparu comme pertinente... Vous retrouvez le projet ici et attention, pour sortir avant Noël, le livre a besoin de votre soutien avant le... 20 novembre !

Bertrand Corbel, inspiré par les glaces, Yvan Bourgnon... et l'arc de triomphe © Bertrand Corbel - Bertrand Corbel

Il est assez doué pour raconter - Bertrand Corbel, à propos d'Yvan Bourgnon

"Il m'appelait tous les jours, il me racontait les 24 heures qui venaient de passer sur l'eau. Plusieurs fois, ça lui est arrivé de raccrocher parce qu'il voyait... par exemple des baleines à bosse... et qu'il voulait les filmer ! Il est assez doué pour raconter les choses, et rapidement ça m'amenait des images en tête".

Continuer pour le prochain défi de Bourgnon ?

Après la réussite de son défi entre l'Alaska et le Groenland, Yvan Bourgnon fait le tour des plateaux télés. Bertrand Corbel, lui se verrait bien continuer l'aventure avec ses dessins, et pourquoi pas accompagner encore Yvan Bourgnon sur son prochain défi, autour des déchets plastiques qui polluent les océans. Le projet s'appelle Sea Cleaners, et il est déjà bien avancé.

Avant ça Bertrand Corbel aimerait réunir tous ces dessins réalisés pour le défi du Passage du Nord-Ouest. Il confie même en avoir quelques-uns sous le coude, pas réalisés ou pas publiés. Bertrand Corbel recherche donc un éditeur pour en faire un recueil. Avis aux amateurs !