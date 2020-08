Le deuxième meilleur restaurant au monde est breton selon TripAdvisor

"C'est énorme, tout simplement énorme", souffle Yvann Guglielmetti, le chef du restaurant La Ville Blanche, situé à Rospez près de Lannion. Son établissement est classé deuxième meilleur restaurant du monde par le site de conseils touristiques TripAdvisor. Le restaurateur croit d'abord à un canular : "On a remarqué un petit logo étrange sur notre page TripAdvisor la semaine dernière. On a appelé le site pour être sûr qu'on ne rêvait pas. Ils nous ont tout confirmé", s'étonne le chef. "C'est vraiment un choc émotionnel, pour nous et nos équipes. C'est une aventure collective", tient-il à rappeler, en rendant hommage à sa compagne qui s'occupe du service en salle.

"On garde la tête froide"

"Nous savons pertinemment que nous ne sommes pas le deuxième meilleur restaurant du monde", explique-t-il. Le classement du "Traveller's Choice" est basé sur les avis de millions d'utilisateurs de TripAdvisor dans le monde. Pourtant, la Ville Blanche n'apparaît qu'à la 32e place des meilleurs restaurants des Côtes-d'Armor.

Yvann Guglielmetti - Instagram La Ville Blanche

C'est tout de même une énorme reconnaissance pour l'équipe qui a repris ce restaurant il y a un an et a conservé l'étoile du précédent propriétaire. "Les avis positifs nous donnent vraiment envie d'aller de l'avant et de nous lever le matin", raconte le restaurateur. Avec la crise du Covid, l'espace en salle est réduit et le personnel limité mais ce prix pourrait permettre d'embaucher et de voir plus grand. "On fait une cuisine et un service de qualité mais on est à 10 ou 20% de ce que l'on veut faire. On veut faire encore plus !", s'exclame le cuisinier.

Déjà un effet TripAdvisor

Aux menus de ce restaurant, qui vont de 53 à 89 euros, on trouve du foie gras poêlé, des ris de veaux, des araignées de mer ou de la gavotte bretonne. Depuis l'annonce du classement, le nombre d'appels pour réserver a triplé, passant d'une vingtaine à une soixantaine de coups de fils. "On ne sait pas comment faire pour gérer, on a pas de secrétaire pour les réceptionner. C'est sans compter sur les mails", s'alarme Yvann Guglielmetti. La famille va venir les aider et certains clients se sont proposés pour s'occuper du potager de la Ville Blanche. Le gérant et sa compagne avouent faire "15 à 20h de travail par jour".

"On a un peu peur de l'après. On sait qu'on va être jugés, scrutés, critiqués. Tout ça parce qu'on nous a désigné 2e meilleur restaurant du monde alors que ce n'est pas le cas. On verra comment ça se passe à l'avenir", répond-il. La Ville Blanche est en tout cas complet pour au moins les deux prochaines semaines.