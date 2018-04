Dijon, France

Dijon est dans le top 10 ! Mais moins bonne nouvelle, dans le Top 10 des villes où on trouve le plus de râleurs ! Un classement qui ne doit pas vous mettre de méchante humeur. Il faut, au contraire le prendre avec humour et un peu de recul, car il ne résulte pas, d'une étude très approfondie.

les émoji © Maxppp - Oliver Dietzedpa picture-alliance Newscom

Les émoji pour symboliser notre méchante humeur

En fait, ce classement a été réalisé par une application de messagerie que vous utilisez peut être si vous avez un portable. Elle s'appelle "SMS Mood Messenger" et permet d'envoyer des émoji pour accompagner votre texte. Les émoji, c'est une sorte d’émoticônes, ces petits personnages qui symbolisent votre humeur du moment. Et, il apparaît en étudiant les messages envoyés depuis la cité des ducs, qu'ils contiennent souvent un sourire vers le bas, autrement dit, le signe du grincheux, du grognon ou de l'énervé quoi.

En France. Dijon est la 7eme ville où ces émoji "raleurs" ont été les plus employés entre octobre 2017 et mars 2018. Cela peut correspondre aux longues journées d'hiver, toutefois, il ne faut pas en faire une généralité car il faut savoir aussi que cette application compte 1 million 400 mille utilisateurs, ce qui ne représente pas, et de loin, l'ensemble de la population.

Le classement

En tête de ce classement, ce n'est pas très surprenant, on trouve Paris, suivi de Clermont-Ferrand et Brest. Ces trois villes composent le trio de tête. Suivent Nancy, Le Mans et Grenoble à la 6eme place. Dijon est donc 7ème, puis vient Angers, dont la douceur légendaire en prend un coup au passage. Suivent Limoges et Besançon à la 10eme place.