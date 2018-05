Le diocèse de Coutances a choisi l'humour et l'autodérision pour recruter des prêtres. Il vient de mettre en ligne des vidéos insolites. Deux vidéos humoristiques tournées à l'Institut Saint-Lô d'Agneaux qui parlent de leurs conditions de travail. On y voit les serviteurs de Dieu débordés. Ils courent partout cierges à la main, ils enchaînent les baptêmes, les messes, les exorcismes. Si la relève n'est pas assurée, bientôt, il faudra se confesser par téléphone.

Le diocèse a choisi les nouvelles technologies et un ton résolument décalé pour sensibiliser. Derrière l'humour, un message : les prêtres dans la Manche sont de moins en moins nombreux pour assurer toutes les tâches qui leur incombent et ils sont bien loin des 35 heures.

On peut se lamenter devant cette situation, ce manque de vocations. Mais on voulait donner un ton optimiste pour pouvoir montrer aussi que comme prêtre on doit prendre cette situation avec philosophie. En même temps on a besoin de prier pour que des gens s'engagent, des prêtres mais aussi des religieuses, des laïques dans le mariage" - Père Laurent Perrée , curé à Saint-Lô, en charge des vocations au diocèse de Coutances