Le domaine nordique des 7 laux propose désormais des nocturnes ski de fond tous les mardis soirs

Désormais, tous les mardis soirs, on pourra pratiquer le ski de fond en nocturne, aux 7 Laux

Les grosses chutes de neige de la mi-décembre ont donné des ailes à ce trop méconnu mais sympathique domaine nordique de Beldina, situé près de la station des 7 Laux, dans le massif de Belledonne. Mais le bouche à oreille aidant, les skieurs de fond et les randonneurs sont finalement venus nombreux profiter à Noël des pistes bien damées et des itinéraires raquettes balisés et sécurisés.

Le responsable de Beldina, Thierry Rouvès, a donc eu l'idée d'ouvrir en soirée le domaine nordique. Désormais, tous les mardis, de 18 heures à 21 heures, les pistes seront éclairées et vous pourrez découvrir la glisse nordique dans de nouvelles conditions.

Il faut dire que le Covid qui a laissé à l'arrêt les remontées mécaniques, l'hiver dernier, a permis à bon nombre de skieurs alpins de découvrir ou de redécouvrir le plaisir de la glisse nordique. Un sport qui allie les valeurs physiques -équilibre et goût de l'effort- et environnementales.

La dameuse est en action pour façonner des pistes où il fait bon pratiquer le skif de don alternatif et le skating - Thierry Rouvès

Faire du ski de fond la nuit, c'est profiter d'une ambiance feutrée. Tous les sens sont en alerte. Et qui sait ? Peut-être aurez-vous la chance de voir briller dans la nuit les yeux d'une biche ou d'un chamois. Pour les petits et les grands fondeurs, l’instant sera sans doute magique !

Il ne faut pas hésiter à prendre une frontale. Un bon chocolat chaud vous attendra ensuite, dans le chalet d'accueil, pour vous réchauffer, après votre sortie nordique !

Le contact du domaine nordique de Beldina : 06 87 22 09 02