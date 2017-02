Le Dorat, en Haute-Vienne, organisera le Mondial de tonte de moutons en 2019

Le Dorat, au nord de la Haute-Vienne organisera le championnat du monde de tonte de moutons en juillet 2019. La nouvelle vient de tomber depuis la Nouvelle Zélande où se tient le mondial 2017 et où l'Association pour le Mondial de Tonte de Moutons est allée défendre la candidature française.

La petite commune haut-viennoise du Dorat va organiser le Mondial de tonte de moutons en juillet 2019. C'est à Invercargill, en Nouvelle-Zélande, que la décision s'est prise dans la nuit de mardi à mercredi. L'Association pour le mondial de tonte de moutons (AMTM)avait fait le déplacement pour défendre la candidature française, à l'occasion du mondial 2017, auquel participe d'ailleurs le président de l'AMTM.

Un événement mondial pour une commune de 1.800 habitants

Les retombées économiques sont encore difficiles à quantifier mais c'est "énorme" suppute déjà le maire, Bernard Magnien. Il faut dire que durant une semaine, en juillet 2019, le Dorat devrait attirer quelques 30.000 visiteurs et 300 tondeurs. Et gare à ceux qui seraient tentés de compter les moutons : 5.000 animaux vont être dépouillés de leur laine en quelques secondes par des compétiteurs entraînés comme des sportifs de haut niveau. Ça fait beaucoup de monde à héberger et à nourrir et tout le département de la haute vienne devrait en profiter selon Christophe Riffaud, tondeur professionnel et président de l'Association pour le mondial de tonte de mouton.

"Chez les anglo saxons et particulièrement dans l'hémisphère Sud, c'est un sport aussi important que le rugby" - Christophe Riffaud président de l'Association pour le mondial de tonte de mouton

Durant des mois, Christophe Riffaud a patiemment tricoté la candidature du Dorat, revenant sans cesse à ses moutons pour faire venir sur ses terre l'élite mondiale de la discipline. "Les piliers sont les néo-zélandais" expliquait-il sur France Bleu Limousin il y a quelques mois, avant de préciser que "chez les anglo saxons et particulièrement dans l'hémisphère Sud, c'est un sport aussi important que le rugby". Il existe d'ailleurs aussi un tournoi des 6 nations de la tonte de mouton. Le Dorat l'avait accueilli en 2013. En revanche, c'est la première fois que la France est choisie pour organiser le Mondial.

Ll spectacle est garanti assure encore Christophe Riffaud qui met en avant l'endurance, la rapidité et la précision des compétiteurs,capable de mettre à nu 20 brebis ou moutons en 12 à 15 minutes !