Le Drômois qui incarne Mister Boo dans Fort Boyard arrête l'émission

Mister Boo avec et sans son célèbre masque de catch.

Si vous avez déjà regardé Fort Boyard sur France 2, vous vous souvenez peut-être de ses muscles saillants et de sa cagoule de catch. Mister Boo, qui donnait du fil à retordre aux candidats de l'émission dans des épreuves comme le combat de coton-tige géant, a décidé de raccrocher. Son interprète, le Drômois Cyril André, a annoncé ce jeudi qu'il ne participerait pas au tournage de la prochaine saison.

"De super moments" passés sur le Fort

Nous sommes donc allés trouver Mister Boo, enfin Cyril, dans son magasin de Valence. Passionné de musculation, il tient depuis 2014 une boutique où il vend des compléments alimentaires. Le Drômois d'1 mètre 72 pour 100 kilos n'a pas voulu nous donner d'interview au micro, mais il a accepté de discuter de ces sept saisons passées sur le Fort.

"De super moments", confie Cyril, qu'il a partagés avec des centaines de célébrités. Parmi celles qui l'ont le plus marqué, l'humoriste Mustapha El Atrassi a qui il a mis une gentille raclée lors d'un combat de coton-tige en 2013. Un résultat plutôt logique : Cyril faisait 53 kilos de plus que lui.

Tony Parker "comme un gamin à Disneyland"

Autre rencontre qui restera gravée dans la mémoire de Mister Boo : la venue de Tony Parker dans Fort Boyard. "Moi je n'y connais rien au basket", explique Cyril. "Mais lui, il était comme un gamin à Disneyland ! Sa simplicité et sa gentillesse m'ont vraiment marqué. C'est quelqu'un de très humble, alors que quelques heures avant il venait d’atterrir à la Rochelle avec son jet privé ..."

Si Cyril, qui a grandi à Alixan, n'a pas souhaité rempiler cette année, c'est parce qu'il a d'autres projets. "Je suis en train de faire construire ma maison et je vais bientôt ouvrir ma salle de sports" explique t-il avec le sourire. Il a pris cette décision en octobre dernier, et selon lui ça n'a rien à voir avec sa condamnation à un an de prison avec sursis pour commerce illicite de produits dopants.

Seul regret peut-être, Cyril aurait voulu que le personnage de Mister Boo disparaisse avec lui. Impossible ont répondu les producteurs de l'émission. C'est donc un nouvel acteur qui devrait endosser le rôle. Concernant le tournage de la nouvelle saison de Fort Boyard, il a été repoussé au mois de juin à cause du coronavirus.