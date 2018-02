Luché-Pringé, France

Et pourtant rien ne prédestinait cet habitant de Luché-Pringé à changer de vie. Depuis 2007, Benoit Yvon distribue le courrier dans le secteur du Lude mais sa vie professionnelle bascule en novembre dernier. " Il y a eu une réorganisation à La Poste et j'ai perdu ma tournée. Je me suis posé beaucoup de questions. Et puis un ami m'a dit qu'un ostréiculteur breton cherchait quelqu'un pour vendre ses produits dans la Sarthe. Alors j'ai sauté sur l'occasion". Cet ostréiculteur, c'est Yann Thomas qui travaille dans la baie de Quiberon. Il fait régulièrement le déplacement en Sarthe pour livrer ses clients, des restaurants du département. Mais il en a marre de faire la route. Du coup, Benoit Yvon l'accompagne dans ses tournées avant de le suppléer mais le facteur ne connait rien au métier alors il doit tout apprendre. " Faut apprendre à ouvrir une huître, nettoyer une coquille Saint Jacques, d'où vient le produit et comment le cuisiner".

Benoit va chercher ses huîtres en Bretagne

Des produits que Benoit va chercher chaque jeudi avec sa camionnette à Saint-Philibert près de Carnac chez son producteur. "Je me lève à 8 heures, je charge vers 13 heures en Bretagne ensuite je reviens en Sarthe, livrer une dizaine de restaurants. Je rentre chez moi vers 22 heures. En Fait, je passe un coup de fil la veille à mon producteur qui prépare mes commandes". Le reste du temps, Benoit se rend sur les marchés de la Flèche, de la Ferté-Bernard et au Mans pour vendre ses huîtres, ses moules et ses coquilles Saint-Jacques. Il démarche aussi les restaurants du département. Un vrai défi. " Au départ mes parents étaient un peu dubitatifs, ils se posaient beaucoup de questions. Mais bon, j'ai 32 ans. J'ai le droit de me planter et de rebondir après si cela ne marche pas. Mais j'y crois. J'adore la relation avec les clients et puis j'ai le soutien de ma compagne même si parfois elle aimerait bien que je rentre plus tôt à la maison". Benoit espère développer son activité en Touraine et dans le Maine-et-Loire. De chez lui , il est à une heure de route du Mans, de Tours et d'Angers. " Oui il y a de la demande en campagne. Mais il faut parfois tordre le cou aux idées reçues. Les gens pensent que les huîtres sont un produit de luxe, au prix exorbitant, c'est faux. Et puis nous sommes producteurs, naisseurs, éleveurs et nos produits sont souvent moins chers qu'au supermarché". S'il n'a pas encore beaucoup d'expérience dans le métier, Benoit a déjà tout d'un super V.R.P.